Счетная палата РТ: Необходимо обязать мигрантов получать полис ДМС

Необходимо нормативно установить обязанность получения мигрантами полиса добровольного медицинского страхования. Об этом заявил аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков на заседании Комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.

«Полис должен включать полный спектр услуг по наблюдению в период беременности, родов и детям в период новорожденности», – сказал он.

Мубараков пояснил, что государственные роддома несут расходы, не обеспеченные финансированием, при оказании медпомощи беременным мигранткам без медицинского полиса. При этом, по его словам, отказать учреждения не имеют права.