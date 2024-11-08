Счетная палата РТ: Нарушения в районах часто носят системный характер

Счетная палата Татарстана проверила использование бюджетных средств в Кайбицком районе республики и констатировала, что выявляемые в муниципалитетах нарушения часто имеют системный характер. Об этом сообщает пресс-служба контрольно-счетного органа.

Ревизии оказались подвергнуты средства на сумму 1,7 млрд рублей, из них чуть менее 5% было использовано с нарушениями. Наиболее проблемными, по словам аудитора Сергея Колодникова, оказались сферы по формированию и исполнению бюджетов, а также ведению бухгалтерского учета. Согласно подсчетам ревизоров, подлежат устранению 89% от общей суммы выявленных нарушений.

В частности, учреждения образования района заплатили Зеленодольскому филиалу Центра гигиены и эпидемиологии РТ выплатили 400 тыс. рублей за лабораторные исследования продуктов питания и готовых блюд. При этом данные услуги «изначально были включены в муниципальные контракты, заключенные школами по организации питания учащихся с последующей оплатой исполнителям».

Аналогичные факты нарушений ревизоры Счетной палаты выявляют практически в каждом проверенном районе Татарстана. Колодников заметил, что местным властям следует быть более внимательными в этом вопросе. По его мнению, с ЦГиЭ РТ необходимо заключать прямые соглашения об услугах, а в муниципальных контрактах эти пункты исключать.

В исполкомах района и Большекайбицкого сельского поселения выявлены сверхлимитные служебные автомобили: в 2022 году их было три, в 2023-м — уже четыре. Дополнительные расходы за счет средств районного бюджета превысили 200 тыс. рублей.

«Нарушения и недостатки, связанные с управлением и распоряжением муниципальной собственностью, установлены в объеме 4,2 млн рублей», — продолжил аудитор. Причина заключается в отсутствии действенных мер по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых активов муниципального имущества: зданий, сооружений, различного хозяйственного инвентаря и так далее.

На трех земельных участках сельхозназначения общей кадастровой стоимостью 2,1 млн. рублей на территории Федоровского и Бурундуковского сельских поселений работали карьеры по добыче нерудных полезных ископаемых. Из-за отсутствия изменения вида разрешенного использования этих участков сельхозназначения на земли для промышленного производства местный бюджет за 2022-2023 годы недополучил земельный налог на 1,5 млн. рублей.

«Несколько лет общим усилиям мы в Межведомственном координационном совете по госфинконтролю боролись с этими несанкционированными карьерами в республике — из выявленных 780 осталось 340. Сейчас, видимо, ослабили внимание к этой проблеме», — прокомментировал ситуацию председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов. Он обратился к и. о. главы Кайбицкого района Алексею Макарову: «Давайте наведем порядок!»

«Уже делается. Идет процедура согласования о переводе участков из категории сельхозназначения в промышленное производство, где-то она в стадии завершения, где-то это произойдет до конца года», — ответил чиновник.

В материалах проверки также зафиксированы допущенные нарушения бухгалтерского учета и отчетности на 60,7 млн рублей, отмечены факты несоблюдения условий заключенных контрактов в части сроков и объемов выполнения предусмотренных работ. Так, в августе 2023 года за благоустройство территории парка отдыха в селе Большие Кайбицы подрядчику был перечислен аванс в 12 млн рублей с условием завершения работ в следующем месяце. Однако этого не произошло.

«По отношению к недобросовестному подрядчику ведется претензионная работа, дело находится в арбитражном суде», — отреагировал и. о. главы муниципалитета.

По результатам контрольного мероприятия направлено представление главе Кайбицкого района РТ, а также информационные письма в Министерство экологии и природных ресурсов РТ, Управление Росреестра по РТ, Управление Россельхознадзора по РТ. Материалы проверки переданы в прокуратуру Татарстана.