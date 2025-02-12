Счетная палата РТ: Износ оборудования в медучреждениях в среднем составляет 62%

Износ оборудования в медучреждениях Татарстана в среднем составляет 62%. Значительный износ имеют гамма-камеры, ангиографы, рентгеновское оборудование. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты РТ Ильнур Мубараков на заседании Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Оснащение медицинских учреждений в целом соответствует установленным федеральным стандартам. При этом в ряде случаев профильные отделения в полном объеме оборудованием не обеспечены», – заявил он.

По словам Мубаракова, всем беременным женщинам проводится пренатальный скрининг. Однако в некоторых больницах оборудование для исследования морально и физически устарело.

«В 45 лечебных учреждениях выявлено 229 фактов простоя оборудования. В некоторых случаях период простоя составляет 365 дней. Основными причинами являются технические неисправности и ремонт оборудования», – подчеркнул он.

Аудитор отметил, что в проверенных Счетной палатой учреждениях выявлено неиспользуемое медицинское оборудование общей стоимостью 256,5 млн рублей.

«Принятые в республике правовые акты обеспечили своевременную и планомерную реализацию мероприятий по охране здоровья женщин и детей. Вместе с тем в ряд нормативных актов требуется внесение изменений по вопросам финансового обеспечения расходных обязательств республики, возникающих при реализации мероприятий по проведению массового обследования новорожденных на врожденные и наследственные заболевания», – добавил он.

Так, во время проверок установлены случаи обращения в государственные больницы женщин с осложнениями течения беременности, наблюдающихся в частных клиниках.

«Использование не интегрированных информационных систем различными медучреждениями не позволяет своевременно получать данные, исключить риски акушерских осложнений и приводит к дорогостоящему лечению», – сказал Мубараков.

В связи с этим, по его мнению, необходимо нормативно закрепить обязанность государственных и частных медицинских организаций работать в единой информационной системе.

Кроме того, во время проверок Счетной палаты выяснилось, что в ряде медорганизаций не хватает врачей, среднего и младшего медперсонала. В штатное расписание центральных районных больниц не включены ставки детских врачей узких специальностей. В частности, в 26 районах отсутствует уролог-андролог и психиатр, в 10 районах – хирург, в пяти районах – стоматолог.

«Программа целевого обучения в полной мере не приводит к снижению дефицита кадров. Есть факты увольнения сотрудников, обучившихся по целевому договору, ранее срока отработки», – констатировал аудитор.

Замминистра здравоохранения РТ Гузалия Закариева уточнила, что Минздравом составлен план мероприятий по устранению выявленных нарушений с указанием сроков. «Думаю, что в ближайшее время большинство нарушений будет устранено», – заметила она.

Закариева также пояснила, что простой медицинского оборудования связан в первую очередь с необходимостью ремонта. «Но финансовая потребность ремонта значительно дороже, чем стоимость аналогичного нового оборудования. Поэтому Раисом РТ Рустамом Миннихановым принята трехлетняя программа на 6,5 млрд рублей по замене оборудования», – подытожила она.

Счетная палата РТ провела аудит эффективного использования средств республиканского бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, выделенных в 2021–2024 годах на мероприятия по охране здоровья женщин и детей.