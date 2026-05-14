Счетная палата Россия назвала самую проблемную зону в строительстве

Основная проблемная зона сферы строительства с точки зрения бюджетных нарушений – проектно-сметная документация. Об этом на полях «КазаньФорума-2026» корреспонденту «Татар-информа» рассказала аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.

«Первая основная проблема – это проектно-сметная документация. Она потом по нескольку раз переделывается, и как только она переделывается, сразу завышается цена. Мы на это обратили внимание при проверках», – заявила Орлова.

Она уточнила, что это проблема не Главгосэкспертизы, а тех, кто начинает строить и хочет на первоначальном этапе взять больше бюджетных денег, переложив нагрузку. По словам аудитора, Счетная палата сейчас жестко следит за стройками, и это один из самых болезненных вопросов.

Орлова также отметила проблему с жильем: люди, взявшие ипотеку, не могут с ней сейчас рассчитаться, а при этом на рынке нет большого количества двух- или трехкомнатных квартир