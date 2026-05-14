Счетная палата РФ: Самые проблемные сферы в России – закупки и строительство

Наиболее проблемными сферами с точки зрения бюджетных нарушений в России остаются закупки и строительство. Об этом на полях «КазаньФорума» корреспонденту «Татар-информа» рассказала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова.

По словам собеседницы агентства, несмотря на многочисленные поправки в федеральный закон №44-ФЗ, вопросы остаются. Очень много закупок производится либо у единственного поставщика, либо у фирм, которые не выполняют свои обязательства, либо у аффилированных компаний. Эти нарушения были выявлены благодаря совместной работе с финансовой разведкой по ряду министерств и ведомств.

В строительстве также много проблем: качество работ, получение неотработанных авансов, авансы, которые были выплачены, но не использованы по назначению, а также дополнительные авансы. Сейчас Счетная палата РФ забирает эти деньги в бюджет.

«Субсидия должна работать на цель. Раз это субсидия, значит, это импортозамещение, это должны быть новые технологические прорывы, услуги, это должны быть школы, больницы», – подчеркнула Орлова.