Счетная палата проверит, помогла ли соцподдержка снизить бедность в России

Счетная палата вместе с Народным фронтом (ОНФ) должна проанализировать результативность социальной помощи, оказанной государством в 2021-2022 годах. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Рекомендовать Счетной палате РФ и Общероссийскому общественному движению „Народный“ фронт „За Россию“ проанализировать результативность оказания в 2021 и 2022 годах государственной социальной помощи на основании социального контракта с точки зрения снижения уровня бедности и представить предложения по его дальнейшему развитию», — сказано в перечне, размещенном сегодня на сайте Кремля.

Срок выполнения рекомендации — 15 марта 2023 года. Ответственными за исполнение назначены председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.