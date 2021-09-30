Счетная палата предложила выплачивать семьям 20 тыс. рублей на подготовку детей к школе

Счетная палата предложила выплачивать российским семьям по 20 тыс. рублей на подготовку детей к школе. При этом сумма будет выплачиваться из средств материнского капитала, говорится в отчете ведомства.

В палате напомнили, что в этом году Президент России Владимир Путин поручил выделить семьям по 10 тыс. рублей на эти цели. Однако выплата была единовременной.

«Учитывая, что в соответствии с поручением Президента Российской Федерации единовременная выплата к школе предусмотрена только на 2021 год, было бы целесообразно рассмотреть возможность предоставления семьям ежегодно такой выплаты в размере 20 тысяч рублей за счет средств МСК», — предложили в ведомстве.

Согласно документу, ежегодно на такую выплату будет требоваться около 60 млрд рублей из бюджета страны.

Из оценки ведомства следует, что на сборы одного ребенка в школу в среднем уходит 19,3 тыс. рублей — для мальчиков и 23,8 тыс. — для девочек, что составляет примерно 35% и 43% от среднемесячной зарплаты родителей.