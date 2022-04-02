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Спорт
2 апреля 2022  18:26
Артур Халилуллов

«Счет не по игре»: игрок «Ак Барса» отреагировал на разгром от команды блогеров

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Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал крупное поражение (1:5) казанского хоккейного клуба в футбольном матче против команды блогером «Амкал».

«Эмоции положительные. Удивился, что столько людей пришло посмотреть на матч. Не было ожиданий, что выиграем матч, но хотели получить удовольствие – и получили. Счет 1:5 не по игре.

Все играли в футбол во дворе, так что с мячом чуть-чуть умеем обращаться все равно. Понятно, что у ребят другой уровень – каждый год играют, у них турниры. Но получили удовольствие», - цитирует Лямкина Metaratings.

Напомним, что «Ак Барс» завершил сезон, вылетев в первом раунде плей-офф КХЛ. Казанцы проиграли серию омскому «Авангард» со счетом 2-4.

#Ак барс #хоккей #футбол
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