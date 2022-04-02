«Счет не по игре»: игрок «Ак Барса» отреагировал на разгром от команды блогеров

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал крупное поражение (1:5) казанского хоккейного клуба в футбольном матче против команды блогером «Амкал».

«Эмоции положительные. Удивился, что столько людей пришло посмотреть на матч. Не было ожиданий, что выиграем матч, но хотели получить удовольствие – и получили. Счет 1:5 не по игре.

Все играли в футбол во дворе, так что с мячом чуть-чуть умеем обращаться все равно. Понятно, что у ребят другой уровень – каждый год играют, у них турниры. Но получили удовольствие», - цитирует Лямкина Metaratings.

Напомним, что «Ак Барс» завершил сезон, вылетев в первом раунде плей-офф КХЛ. Казанцы проиграли серию омскому «Авангард» со счетом 2-4.