«Счет идет уже на триллионы»: эксперты о том, как защититься от кибермошенников

Марат Шарифуллин: «В этом году банки предотвратили 30,2 миллиона попыток операций без согласия клиентов на общую сумму в 4,3 триллиона рублей»

Фото: prav.tatarstan.ru

«Банки не дали россиянам перевести кибермошенникам 4 триллиона рублей»

С неутешительных цифр начался сегодня в Доме Правительства РТ брифинг о противодействии финансовому мошенничеству в банковском секторе – только за полгода россияне отдали мошенникам больше девяти миллиардов рублей. Для сравнения, за прошлый год кибермошенники украли у жителей России почти 16 миллиардов рублей – денежные потери растут, на данный момент на 11 процентов.

«Это происходит несмотря на то, что люди знают о лжесотрудниках службы безопасности. Люди рискуют все равно попасть на очередную уловку мошенников. Стоит отметить, что в этом году банки предотвратили 30,2 миллиона попыток операций без согласия клиентов на общую сумму в 4,3 триллиона рублей», – сказал управляющий отделением Национального банка по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ Марат Шарифуллин.

Информацию о наиболее распространенных схемах мошенничества Банк России регулярно публикует на своем сайте в разделе «Противодействие мошенническим практикам». Каждый день появляются все новые и новые способы мошенничества, в том числе, за счет использования современных технологий, например, искусственного интеллекта уточнил Марат Шарифуллин.

Бувально накануне «Татар-информ» сообщал, что в Ново-Савиновский суд Казани поступило дело курьера кибермошенников. Пожилая жительница Казани рассказала, что мошенникам удалось по телефону подделать голос ее подруги, которую она знает уже больше 60 лет. Женщина, чтобы помочь подруге, отдала курьеру полмиллиона, которые получила от продажи дачи.

«Мошенники могут использовать информацию, которую человек сам публикует о себе в открытых интернет-источниках, из баз данных, они используют многоходовые персонифицированные сценарии обмана. В сценариях могут фигурировать лжепредставители различных ведомств, государственных организаций, компаний, что придает реалистичность действиям мошенников. Особую тревогу вызывает вовлечение в дропперские схемы подростков», – сказал Марат Шарифуллин.

Дропперы – это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт россиян Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кто такие дропперы и как случайно не стать соучастником преступления

Дропперы – это подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт россиян. Их средний возраст – 17-19 лет, отметил в докладе управляющий отделением Нацбанка по РТ Марат Шарифуллин. Часто люди даже не догадываются, что участвуют в чем-то нелегальном. Обычно аферисты предлагают им несложную подработку. Приглашают всех желающих – для трудоустройства не нужны какие-либо знания и опыт, достаточно банковской карты или онлайн-банка. Поэтому дропперами могут стать самые разные люди – от школьников до пенсионеров», – объяснил Марат Шарифуллин. Чтобы человек не заподозрил, зачем на самом деле нужны его карты и счета, мошенники используют разнообразные легенды. Вот некоторые из них:

« Получи должность администратора лотереи ». Человеку говорят, что он должен перечислять призовые деньги победителям розыгрыша или отправлять прибыль участникам инвестиционного проекта. Обычно организаторы дают путаные объяснения, почему не могут сделать переводы сами. Но зачастую людей, которые ищут хоть какую-то подработку, такие детали даже не интересуют. В реальности на номер счета или карты «администратора» приходят похищенные деньги. Затем их нужно переслать другим дропперам, участвующим в цепочке, или самим преступникам.

« Выручи менеджера банка ». Мошенники представляются банковскими сотрудниками, которым нужно выполнить план по выдаче карт. Они предлагают заработать, к примеру, от полутора до пяти тысяч рублей за совершение нехитрых действий. Нужно оформить карту и сразу отдать ее «сотруднику» или предоставить ему доступ к онлайн-банку. За друзей, которые тоже откроют карту, дают бонус. В такие схемы легко втягиваются подростки – они могут открывать собственные карты уже с 14 лет. При этом преступникам даже не надо просить человека что-либо делать, все операции они проводят сами. Главное – завладеть картой или доступом к онлайн-банку.

« Стань внештатным сотрудником полиции ». Обманщики выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и убеждают человека помочь следствию. По легенде, полицейские уже нашли преступников, но хотят поймать их с поличным. Для этого доброволец должен притвориться соучастником мошенников и получить на свою карту украденные деньги. Затем нужно не переправлять их аферистам, а снять и отдать следователям. За работу гарантируют вознаграждение. Но по факту доброволец не изображает дроппера, а становится им. Ему приходят похищенные деньги, и он передает их настоящим преступникам.

Стать дроппером можно и совершенно не ведая об этом.

«В некоторых случаях речь даже не идет о работе. Человеку приходит на счет большая сумма, а затем ему звонит или пишет незнакомец и утверждает, что перевел деньги по ошибке. Просит вернуть их по номеру телефона или карты. На самом деле перевод приходит от человека, которого мошенники уже обманули. Но мошенники хотят, чтобы получатель денег перекинул сумму им. Иногда за эту услугу могут предложить вознаграждение. Если человек согласится, то, сам того не ведая, окажется дроппером», – отметил Марат Шарифуллин. Чтобы не стать соучастником преступления в этом случае лучше обратиться в свой банк и попросить сделать обратный перевод.

Информацию о наиболее распространенных схемах мошенничества Банк России регулярно публикует на своем сайте Фото: © «Татар-информ»

«Заблокируем перевод на два дня, чтобы не дать уйти деньгам»

Марат Шарифуллин напомнил, что с 25 июля этого года вступил в силу разработанный при участии Банка России закон.

«Он направлен на усиление защиты людей от кибермошенников и повышение финансовой ответственности банков. Отныне банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в специальной базе данных Банка России о попытках мошеннических операций. О причинах приостановки операции банк уведомит клиента. В случае, если банк не приостановит перевод денег на счет из упомянутой базы, то ему придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней после получения заявления пострадавшего», – сказал он.

По его словам, перевод приостанавливается даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода.

«Банк сообщает человеку, что операция не прошла, указывает причину, срок приостановки. Но если спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет», – уточнил Марат Шарифуллин.

Банки также должны приостанавливать переводы и предупреждать клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам, если замечены признаки мошеннических операций.

«Такие признаки установлены Банком России. Например, человек проводит платежи в нетипичное для себя время. Или в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его при отсутствии сведений о получателе денег в базе данных Банка России. Теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег. Их платежные инструменты будут блокироваться, если от правоохранительных органов поступили сведения об участии человека в мошеннической схеме», – дополнил Марат Шарифуллин.

По его словам, блокировка электронных средств платежа помогает прервать цепочку вывода и обналичивания похищенных денег.

« За первое полугодие 2024 года на блокировку направлена информация о 24,5 тысячи мошеннических сайтов и страницах в социальных сетях, а операторам связи – информация о более 100 тысячах телефонных номеров, которые использовали злоумышленники», – сказал он.

В большинстве случаев люди отдают свои деньги мошенникам сами, будучи обманутыми. С каждым днем появляются все новые и новые мошеннические схемы, но в основном злоумышленники используют два базовых сценария. Они либо предлагают что-то заманчивое – скидки, выплаты и бонусы, либо запугивают, например, потерей денег, уголовным преследованием, оформлением кредита на ваши паспортные данные и т.д.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует:

прервать разговор, если позвонил незнакомый человек и завел речь о деньгах;

при возникновении сомнений относительно сохранности денег на счете, самостоятельно набрать номер телефона банка, который указан на карте или на официальном сайте финансовой организации;

сохранять бдительность и не действовать второпях;

никогда не сообщать личные и финансовые данные посторонним лицам, под каким бы предлогом их ни пытались узнать;

не переходить по подозрительным ссылкам, которые поступают по СМС, в почте или мессенджерах.

Если мошенникам удалось совершить хищение, человеку необходимо выполнить три основных действия:

Немедленно заблокировать банковскую карту с помощью мобильного приложения, личного кабинета на сайте банка, через контакт-центр банка или в любом его отделении. В течение суток необходимо написать заявление в отделение банка о несогласии с операцией и взять выписку по счету. Нужно как можно скорее написать заявление в ближайшем отделении полиции.

Рафаэль Мусаев: «В последнее годы участились случаи хищений, при которых злоумышленники звонят гражданам, представляясь при этом сотрудниками службы безопасности банка» Фото: prav.tatarstan.ru

«В Татарстане стремительно растет количество киберпреступлений»

По словам представителей МВД по РТ, за 9 месяцев этого года в отделах полиции Татарстана зарегистрировали больше двадцати пяти тысяч заявлений о преступлениях в сфере информационных технологий. Это почти на 45% больше чем в прошлом году.

«В последнее годы участились случаи хищений, при которых злоумышленники звонят гражданам, представляясь при этом сотрудниками службы безопасности банка и сообщают жертве о незаконном доступе к ее счету. Либо рассылают потенциальным жертвам сообщения от имени банков с различными текстами: "Ваша карта заблокирована. По вашей карте произведено списание денежных средств", – и так далее. Потом просят называть коды доступа и пароли», – рассказал заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничества Управления уголовного розыска МВД по РТ Рафаэль Мусаев.

Полицейские напоминают, ни при каких обстоятельствах не называйте пароли и коды доступа к банковским картам и счетам, указанным на оборотах карты и в СМС, поступивших на телефон.

«Ни один из представителей банка не запросит данную информацию, а единственный достоверный номер телефона банка указан на обратной стороне банковской карты, либо договора, заключенного в письменной форме», – уточнил он.

Рафаэль Мусаев напомнил общие правила безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников.

«В первую очередь необходимо быть более внимательным, узнавать больше о существующих мошеннических схемах. Убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет-переписки с неизвестными, которые могут представляться родственниками, сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банковских учреждений, знакомыми и прочими лицами. Перезванивайте родственникам и знакомым, от чьего имени действуют мошенники. В случае малейших подозрений немедленно сообщайте об этом в правоохранительные органы по телефонам "02", "112"», – сказал Рафаэль Мусаев.

«Люди отдают личные сбережения, берут заемные деньги. Жертвами хищений ежедневно становятся около пятидесяти человек, а ущерб может достигать 20 миллионов рублей. Татарстан для мошенников становится обьектом повышенного внимания, так как республика – экономически развитый регион. Мы прикладываем все усилия, чтобы оперативно взыскивать деньги, которые поступают дропперам. Необходимо усилить информационное освещение случаев мошенничества», – сказал прокурор отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РТ Булат Галимуллин.