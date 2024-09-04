Сценарист финала «Татар кызы» Резеда Губаева оценила знание родного языка у конкурсанток

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Автор сценария финала конкурса «Татар кызы», поэт Резеда Губаева не испытала каких-то затруднений в связи с уровнем знания родного языка участницами. Об этом она рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Девушки покажут отрывок из спектакля «Сүнгән йолдызлар» по пьесе знаменитого татарского драматурга Карима Тинчурина, который родился и вырос в Пензе. Меня в этом году особо порадовал уровень знания родного языка среди конкурсанток. Поэтому в театрализованной части я без каких-либо ограничений использовала выражения, длинные предложения. В целом над сценарием работала с удовольствием. И с этой точки зрения нынешний финал, надеюсь, станет особенным», – поделилась автор.

Она напомнила, что «Татар кызы» - не просто конкурс красоты, но конкурс талантов, элегантности, находчивости девушек.

«Это не просто шоу. Сценарий должен предусматривать какие-то воспитательные моменты для девушек, чтобы они чему-то научились, взяли для себя. С ними занимаются специалисты. В этом году мы также коснулись истории. Девушки изучили исторические татарские места Пензы, готовят выступления. Этап интеллектуальных заданий мы решили провести в таком формате», – рассказала она.

Будут также задания к Году семьи. Каждая финалистка составила родословную своей семьи, а также каждая из них расскажет об одном из представителей своего рода.

«Они принесут семейную реликвию. Все очень старались, подготовили хорошие выступления о семье. Проделана большая работа, они глубоко исследовали историю своего рода, предков», – пояснила Резеда Губаева.

Финал Международного конкурса «Татар кызы» пройдет 11 сентября в городе Пензе.

Гелюза Ибрагимова