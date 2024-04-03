Сцена open-air, пешеходные и спортивные зоны: каким станет «второй центр Бугульмы»

В молодежном центре Бугульмы состоялись общественные обсуждения. Темой встречи стала концепция благоустройства улицы Ленина. С этим проектом Бугульминский район примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в обсуждениях приняли участие активные жители города, представители учреждений молодежи и культуры, местные архитекторы и краеведы, ресурсоснабжающие организации.

Участники объединились в команды, разработали и предложили свои варианты по улучшению городской территории казанским архитекторам. Все пожелания жителей были внесены в проект.

Так, например, горожан интересовали прогулочные зоны (единый маршрут по улице Ленина), парковки, установка скамеек, урн, видеокамер.

Молодые люди просили на основном пространстве — возле Дворца молодежи — разместить побольше интересных элементов, в том числе спортивных.

«В ходе обсуждения для подготовки заявки на участие в федеральном конкурсе мы проговорили все проблемные моменты. В рамках подачи заявки важно было связать в проекте молодежный центр с историческим центром города. Обсудили все фрагменты улично-дорожной сети, примыкающие сферы — в целом сформировали идею по благоустройству улицы Ленина», — подчеркнул советник главы района по вопросам архитектуры Артем Цокур.

В этом году город приступает к реализации первой очереди проекта «Второй центр Бугульмы» — на средства из республиканского бюджета, а также за счет грантовой поддержки нефтяников.

На 2024-й запланированы строительно-монтажные работы — покрытие пешеходных зон, установка элементов освещения, малых архитектурных форм и большой сцены для проведения крупных мероприятий под открытым небом.

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется с 2019 года по решению Президента России Владимира Путина. За это время в Бугульме появились такие любимые горожанами места для отдыха и прогулок, как пешеходная улица Ярослава Гашека, центральная площадь, Сокольская гора, сквер имени Петра Ненастина, набережная водоема.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме по проекту «Наш двор» благоустроят 25 территорий за 375 млн рублей.