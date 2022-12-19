Счастливые истории: как билайн отметил 30-летний юбилей

В честь своего 30-летия сотовый оператор запустил конкурс «Твоя история с билайном». О том, как обычное SMS изменило жизнь, а случайно набранный номер послужил началом красивой истории любви, абоненты рассказывали на протяжении трех месяцев.

«Мы очень хотели отпраздновать юбилей вместе с нашими клиентами, поэтому попросили их поделиться своими самыми интересными и важными историями, запустив конкурс. Что очень приятно, эта идея понравилась, и мы получили огромный отклик от абонентов — более пяти тысяч рассказов о том, какую роль билайн сыграл однажды в их жизни или жизни друзей. И в 70% рассказов из тех, что я увидела, — это истории, когда помогал людям именно телефонный звонок, и в 30% — мобильный интернет», — прокомментировала директор Центрального региона билайн Екатерина Кудряшова.

Благодаря историям клиентов удалось узнать, что билайн буквально творит чудеса. Около полусотни жителей Поволжья и Урала нашли свою любовь, более 17 потерявшихся отыскали дорогу, четыре человека стали друзьями, а еще один клиент не стал обедом медведя. Два человека рассказали, что билайн помог им справиться со страхом перед пчелами. Шесть таких счастливых историй из Поволжья и Урала прошли в полуфинал, в том числе и рассказ казанца Булата Садеретдинова.



В своей истории он поделился удивительным случаем: во время сбора грибов он забрел далеко в лес и наткнулся на стаю кабанов. Чтобы спастись от диких животных, Булат забрался на дерево. Оттуда он смог позвонить, и спустя несколько часов к нему приехали спасатели.

Пять самых захватывающих рассказов попали в финал и были сыграны на сцене профессиональными актерами театра и кино. В жизнь истории абонентов воплотили Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие артисты. Все пять финалистов получили 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа, Елена Тарасова из Москвы, — миллион рублей. Каждый может посмотреть спектакль «Твоя история с билайном» на сервисе билайн ТВ и на официальной странице компании в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году свой 20-летний юбилей отмечает и билайн в Татарстане. Директор Казанского отделения Анвар Шахмаев подвел итоги работы за 2022 год: хорошая связь в метро, за городом и на трассах, а также новейшие технологии и разработки, делающие жизнь намного комфортнее.

«Осенью мы закончили оптимизацию сети по всей республике, которая называется рефарминг. Суть этой технологии в том, что радиочастоты, которые используются для стандарта 2G или 3G, переводятся под стандарт 4G. Так интернет-трафик может перемещаться по сети свободнее и быстрее. Благодаря этому скорость мобильного интернета выросла на 60%», — подчеркнул он.

Ровно год назад компания запустила сервис Voice over LTE (VoLTE). Это технология, благодаря которой можно разговаривать по телефону и одновременно пользоваться мобильным 4G-интернетом: просматривать почту, отправлять сообщения в мессенджерах и пользоваться социальными сетями.

«В этом году мы пошли дальше — буквально в ноябре получили разрешение на коммерческую эксплуатацию Voice over Wi-Fi. Что дает это пользователю? Вы можете находиться в подвале, где есть Wi-Fi и совершенно спокойно совершать звонки и отправлять SMS», — отметил спикер.

Конструктор и апперы

Еще одно обновление к юбилею — тариф UP, который меняет подход к самому пониманию тарифа как продукта. Это конструктор, с помощью которого абонент может самостоятельно настроить то количество минут и гигабайт, которые ему нужны каждый месяц.

«UР — это не тариф в классическом понимании, это продуктовое решение», — рассказал руководитель направления по внешним коммуникациям Алексей Паньшин.

Тариф UP был запущен билайном 20 июля 2022 года, он заменил собой практически всю тарифную линейку оператора. Внутри тарифа «живут» пять персонажей, их зовут апперы — это пчела Базя, дракон Юнг, котик Пуш, робот Пинг и панда Тапа. У каждого из них есть своя уникальная суперспособность: каждый месяц они могут дарить дополнительные возможности клиентам. К примеру, у самого популярного аппера среди абонентов тарифа UP в Татарстане — дракона Юнга — это неограниченный трафик на YouTube и TikTok.

«Мы решили не останавливаться на этом и добавили кастомизацию и геймофикацию. В нашем обновленном тарифе UР при помощи внутренних игр вы можете заработать внутреннюю валюту „соты“. Их можно потратить на дополнительную способность для вашего персонажа. Так, Юнг сможет каждый месяц дарить 15 ГБ на связь», — поделился Алексей Паньшин.

Заработать «соты» можно путем простых действий: зайти в приложение, пополнить баланс и так далее. Также в период с 1 декабря по 15 января всем, кто пользуется тарифом UР и подключил себе Пуша, Юнга, Тапу или кого-нибудь еще из апперов, бесплатно дается 100 «сот» в подарок, потратив которые, можно открыть суперспособность своего аппера.

В планах компании — расширить возможности внутренней валюты. Так за «соты» можно будет получать скидки в интернет-магазине билайна, купить мерч компании и многое другое.

За 20 лет в Татарстане компания прошла действительно большой путь — от нескольких станций в столице до полного покрытия по всей республике. Что ждет абонентов в будущем можно представить по работе, проделанной всего за один год. Это значит, что билайн получит еще множество счастливых историй от своих клиентов.

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