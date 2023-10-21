Военный из РТ обучил солдат основам тактической медицины и сделал 12 поездок в зону СВО

Фото: Татьяна Витовская

Ильнар Зинатуллин родом из Зеленодольска обучает военных основам тактической медицины и участвует в сборе помощи. «Счастливчик» — так его называют и бойцы на передовой, и волонтеры, с которыми он работает в татарстанском отделении БАНО «Золотые руки Ангела».

Первый раз в зоне спецоперации Ильнар побывал в марте 2022 года, а также совершил 12 поездок на фронт с помощью по заказу бойцов.

«Вопроса „Почему надо туда ехать?“ для меня не стояло. Во-первых, родственники были военными, да и в семье с детства воспитывалось правильное отношение к Родине. К тому же там были друзья, кого-то знал в Донецке... Поехал добровольцем. Занимался оказанием первой помощи раненым, их эвакуацией с поля боя», — рассказал он.

С детства Ильнара называли «Счастливчиком». А с начала спецоперации прозвище стало его позывным. В начале боевых действий солдатам больше всего не хватало знаний, заметил он. Многие не знали, как оказывать первую и догоспитальную помощь себе. Тогда Счастливчик начал обучение личного состава основам тактической медицины.

«Я уже был знаком с одним из ее основателей [в России], имевшим большой боевой опыт (участник трех войн) Юрием Юрьевичем Евичем. Решил применить его опыт в Татарстане. Провел жесткий отбор из числа добровольцев для обучения санинструкторов, которые смогут потом самостоятельно натаскивать бойцов», — пояснил Ильнар.

Он учитывал всё — физическую подготовку, политические взгляды, моральные качества. В результате из 80 кандидатов осталось шесть. Все они служат по контракту, и все живы, заверил специалист.

Как только началась частичная мобилизация, Ильнар и его инструкторы стали вести обучение мобилизованных на полигонах республики. Курсы уже прошли несколько тысяч бойцов. Проведено более 200 тренировок в зоне СВО. Подготовлены четыре инструктора медвзвода.

В первую очередь инструкторы учат останавливать кровотечение. Считается, что высока смертность от ранения в шею. Но он всегда учит ребят выполнять все манипуляции до конца.

«Недавно приходит SMS: „Счастливчик, спасибо тебе, ты был прав, все сделали, как учил при ранении в шею. Жив парень...“ Вот от таких слов комок в горле...» — поделился военнослужащий.

Ильнар Зинатуллин о себе говорит, что он жесткий педагог. «Я ведь несу ответственность за них. Бывало такое, что приходят наивные, не понимая, что их ждет. Поэтому пусть лучше я здесь буду жестче, там спасибо скажут», — объяснил он.

Кроме того, военнослужащий организовал группы психологов, так как бойцам требуется психологическая помощь в зоне СВО, а также вернувшимся после ранений и семьям военных.

«Начал создавать такие группы, где бы могли оказывать психологическую поддержку, а главное — учить бойцов практическим навыкам выхода из стрессового состояния», — добавил он.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев встретился с военнослужащими, находящимися на побывке. Участники встречи за чашкой чая поговорили о быте в зоне спецоперации, службе и помощи, которая необходима семьям военнослужащих.

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