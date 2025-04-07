«Счастлив за него, как будто это я сам забросил шайбу». Гретцки - о рекорде Овечкина

Фото: nhl.com

Канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился эмоциями от побитого Александром Овечкиным рекорда по голам в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

«Я знаю, какое давление он испытывал, ведь он был под микроскопом. Я был счастлив за него, как будто это я сам забросил рекордную шайбу», – передает слова Гретцки пресс-служба НХЛ.

Напомним, рекорд Гретцки составлял 894 шайбы. Овечкин во вчерашней игре «Вашингтона» с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу.

В данный момент «Вашингтон» идет на первом месте в таблице Восточной конференции НХЛ. В следующем матче команда сыграет с «Каролиной Харрикейнз». Встреча состоится 11 апреля в 02:30 по мск.