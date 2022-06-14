«Счастлив снова побывать в Казани»: Газманов выступил с сольным концертом для жителей РТ

Продолжением празднования Дня России в Казани стал сольный концерт народного артиста РФ Олега Газманова. Певец выразил удивление количеством татарстанцев и гостей республики, собравшихся на набережной у Центра семьи «Казан».

«Я просто счастлив, что у меня наконец-то есть такая прекрасная возможность снова побывать в прекрасном городе Казани, где очень дружелюбный народ, который всегда встречает меня с теплом. Безумно рад, что вас так много», — сказал артист.

Послушать песни исполнителя мог каждый желающий, поскольку концерт был абсолютно бесплатным. Помимо заполненной поклонниками площадки, не остались пустующими и близлежащие газоны у набережной.

Среди пришедших на концерт оказалась достаточно много молодежи. Уроженка Казани Арина Ахметзянова заметила, что хотя первый концертный день, приуроченный непосредственно ко Дню России, был ярким и запоминающимся, все с нетерпением ждали 14 июня.

«Любовь к Олегу Газманову у меня появилась с самого детства, потому что родители часто слушали его песни. Именно поэтому я не удивлена, что на концерте много молодых людей», — заметила собеседница «Татар-информа».

Под динамичные песни слушатели подпевали Газманову, а на лирических композициях приглашали возлюбленных на танец. Помимо выступления народного артиста РФ, публика смогла услышать исполнителя татарских песен Марата Яруллина, а также творческие коллективы и артистов РТ.

Для безопасности артистов и зрителей вход на концертную площадку осуществлялся через несколько пропускных пунктов. Для комфортного нахождения на концерте по периметру площадки разместились передвижные фудкорты.

Гонорар, полученный от спонсоров после выступления, Олег Газманов направит на лечение российских военнослужащих, раненных во время проведения специальной военной операции на Украине.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля, о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. Страны Запада осудили решение провести спецоперацию и стали ужесточать санкции против России.