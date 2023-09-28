«Счастье не за горами», - Антон Богданов о своём фильме и презентации в Казани

Сегодня в Казани режиссер Антон Богданов презентовал свой фильм «Иван Семенов: Большой поход».

Идея создания картины посетила кинематографиста во время работы над другим фильмом — «Нормальный только я». В тот момент Богданов воодушевился детским кинематографом и прочитал книгу Льва Давыдычева «Ивана Семенов, второклассник и второгодник».

Затем режиссер посмотрел фильм «Три с половиной дня из жизни Ивана Семенова, второклассника и второгодника», снятый в Перми по мотивам произведения в 1960-х годах. Он решил переснять его в современном мире, чтобы у детей был свой герой, а не только Человек-паук.

«На экран ничего из личной жизни я не переносил, только на площадку. Общение с сыновьями мне помогает находить общий язык с этим подрастающим поколением: они меня слышат, я с ними не договариваюсь, я с ними просто разговариваю», — рассказал о своих методах Антон Богданов.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Казань как площадку для презентации фильма режиссер выбрал потому, что она находится в самом центре страны. Город имеет огромный опыт в проведении таких мероприятий, а самое главное — в столице Татарстана искусство встречает очень хороший прием.

Богданов выразил уверенность, что ждать не нужно, а нужно брать и делать, и поэтому есть вероятность, что еще одну часть фильма снимут зимой.

«Круто, что мои ровесники играют в таком большом фильме. Прямо видно, как они живут в своих ролях. Я бы хотел оказаться на их месте и быть таким же популярным», — поделился впечатлениями юный зритель Артем Муртазин.

Презентацию посетили около 180 человек. Антон Богданов ответил на все заданные ему вопросы и смог сфотографироваться со всеми желающими.