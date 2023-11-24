«Счастье – быть мамой»: В Казани поздравили семью с 10-ю детьми с наступающим Днем матери

Семью Верниковских, в которой насчитывается 10 детей, поздравили сегодня с наступающим Днем матери. Вручила подарок многодетному семейству министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«Здесь все с любовью относятся друг к другу, помогают, если это нужно. Кроме того, это очень творческая семья: дети посещают многочисленные кружки и участвуют в различных соревнованиях и конкурсах», – отметила Зарипова.

Она рассказала, что семейство недавно получило земельный участок в казанском поселке Константиновка площадью 13 соток по программе обеспечения многодетных семей землей. Здесь, силами всего семейства, появился жилой дом на 156 квадратных метров, в котором живет практически вся семья, за исключением старшего сына, который уже женился и переехал.

«Надо сказать, что все мужчины в семье, даже самые маленькие, “с руками”. Все, что сделано в этом доме, сделано ими самими», – подчеркнула министр.

В целом, родители стараются уделять большое внимание интеллектуальному и физическому развитию детей. Так, их дочь Суламита Верниковская принимает участие в многочисленных международных, всероссийских и городских конкурсах по игре на фортепьяно, а старший сын Сергей Верниковский занял первое место в соревнованиях WorldSkills по кровельному делу.

«Мальчики старшие всегда помогали в строительстве, всегда хотели свой дом и с детства планировали, каким он будет, и внесли огромный вклад в постройку нашего дома. Девочки – это мои главные помощницы: всегда помогают с уборкой, стиркой или же посидеть с маленькими детьми», – поделилась многодетная мать Раиса Верниковская.

Она также рассказала, что не так давно, Раис Татарстана Рустам Минниханов подарил семейству микроавтобус, на котором они могут в полном составе ездить на отдых, навещать родственников или выбраться на природу.

Отметим, что семья Верниковских была удостоена награды «Родительская доблесть», которых по Татарстану насчитывается всего 9 медалей.

К слову, семья не ограничивается исключительно Верниковскими. Так, Надежда Калякова, которая приходится матерью Раисе Верниковской, и сама является многодетной матерью – у нее три ребенка и уже 20 внуков, три из которых – приемные.

«Моя семья – это моя радость и счастье. Я безмерно счастлива, что у меня такая крепкая и дружная семья, и что так много внуков», – сказала Калякова.

Символичности поздравлению добавило и то, что недавно Президент России Владимир Путин объявил следующий 2024 год Годом Семьи.

«Чем больше детей рожаешь, тем больше растут материнские чувства. Всех детей любишь одинаково – просто в какой-то момент уделяешь больше внимания кому-то одному. Для любой женщины самое большое счастье – быть мамой», – поделилась Раиса Верниковская.