СБУ заявила о задержании группы людей, планировавших захватить здание Рады

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании группы людей, которые планировали захватить здание Верховной рады. Информация появилась в телеграм-канале спецслужб.

По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, известной «своими антиукраинскими акциями».

«Под видом проведения “вече” злоумышленники планировали объявить об “отстранении от власти” действующего военно-политического руководства Украины», – говорится в заявлении.

СБУ также утверждает, что активисты планировали расшатать общественно-политическую ситуацию в стране и собирались распространять информацию о событиях в Киеве в том числе через иностранные ресурсы.

Число задержанных не уточняется, однако в СБУ добавили, что им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.