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СБУ заявила о задержании группы людей, планировавших захватить здание Рады
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании группы людей, которые планировали захватить здание Верховной рады. Информация появилась в телеграм-канале спецслужб.
По данным следствия, группу возглавлял соучредитель общественной организации, известной «своими антиукраинскими акциями».
«Под видом проведения “вече” злоумышленники планировали объявить об “отстранении от власти” действующего военно-политического руководства Украины», – говорится в заявлении.
СБУ также утверждает, что активисты планировали расшатать общественно-политическую ситуацию в стране и собирались распространять информацию о событиях в Киеве в том числе через иностранные ресурсы.
Число задержанных не уточняется, однако в СБУ добавили, что им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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