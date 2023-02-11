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Ру Тат
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Политика
11 февраля 2023  14:21

СБУ заочно предъявила обвинения главе СКР Александру Бастрыкину

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Служба безопасности Украины уведомила о подозрении председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности уведомили руководителя Следкома РФ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины», — отмечается в сообщении.

Бастрыкину вменяют совершение умышленных действий в целях изменения границ Украины, а также оправдание действий России на Украине и их отрицание.

#спецоперация на Украине #Александр Бастрыкин #сбу
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