СБУ заочно предъявила обвинения главе СКР Александру Бастрыкину

Служба безопасности Украины уведомила о подозрении председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности уведомили руководителя Следкома РФ о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины», — отмечается в сообщении.

Бастрыкину вменяют совершение умышленных действий в целях изменения границ Украины, а также оправдание действий России на Украине и их отрицание.