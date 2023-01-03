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Политика
3 января 2023  14:14

СБУ предъявила обвинение командующему дальней авиацией ВКС РФ

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Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил ВС РФ Сергею Кобылашу и экс-командующему Черноморским флотом Военно-морского флота РФ Игорю Осипову, сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Обвиняются Осипов и Кобылаш в «посягательстве на территориальную целостность Украины», следует из сообщения.

Напомним, накануне СБУ также обвинила главу ЦБ Эльвиру Набиуллину в финансировании группировок «страны-агрессора». В тот же день глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением украинской стороной Набиуллиной к уголовной ответственности.

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