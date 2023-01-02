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Политика
2 января 2023  17:28

СБУ обвинила главу ЦБ Набиуллину в финансировании «страны-агрессора»

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Председателю Банка России Эльвире Набиуллиной на Украине заочно предъявлено обвинение в финансировании группировок «страны-агрессора». Об этом со ссылкой на заявление СБУ сообщают «Известия».

«В результате следственно-оперативных действий СБУ собрала доказательства участия главы Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной в финансировании военных группировок страны-агрессора», — отмечается в сообщении.

Обвинение выдвинуто по ч.3 ст.110 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об объявлении Набиуллиной в международный розыск.

#сбу #Эльвира Набиуллина
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