В ближайшие дни СБУ готовит крупную провокацию, чтобы обвинить Россию в создании «дефицита продовольствия» на Украине и дискредитировать ее действия в рамках «зерновой сделки». Об этом со ссылкой на Межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщает Минобороны России.

«В населенном пункте Караичное Харьковской области украинской спецслужбой осуществляется минирование зернохранилища, после подрыва которого Российская Федерация будет обвинена в якобы „намеренном уничтожении запасов зерна на Украине“, „провоцировании голода“ и „срыва“, таким образом, „зерновой сделки“», — говорится в сообщении.

Западные СМИ подключатся к освещению «злодеяния» России и потребуют «жесткой реакции» со стороны мирового сообщества.

Владельцем зернохранилища является внештатный сотрудник СБУ, для осуществления провокации в Харьковскую область прибыла группа украинских специалистов в составе до 30 человек.

«На фоне военных неудач украинской армии и в преддверии встречи министров обороны НАТО в Рамштайне (ФРГ) 20 января с.г. киевские власти подобными громкими провокациями пытаются усилить давление на общественное мнение западных стран, чтобы добиться новых масштабных поставок современных вооружений и военной техники для ВСУ», — подчеркивается в сообщении.