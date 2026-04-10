Сбросные расходы на Куйбышевском водохранилище увеличат в период сельхозполки

Режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада регулируют Росводресурсы. На заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя руководителя Росводресурсов Вадима Никанорова 9 апреля их скорректировали с учетом весенней ситуации.

Активное развитие весеннего половодья наблюдается на Каме и Средней Волге. Поэтому накануне было принято решение об увеличении сбросов через Камские гидроузлы. Об этом сообщили сегодня «Татар-информу» в пресс-службе Росводресурсов.

С учетом рекомендаций межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на период с 11 по 30 апреля на Куйбышевском водохранилище установлены среднесуточные сбросные расходы на уровне 10 000 – 26 000 кубометров в секунду. Максимальные сбросные расходы – 26 000 кубометров в секунду – планируются в период с 18 по 22 апреля. К 30 апреля они снизятся до 21 000 кубометров в секунду.

«Режимы работы гидроузлов каскада могут быть оперативно скорректированы при условии изменения гидрометеорологической ситуации», – подчеркнули в пресс-службе Росводресурсов.

В заседании межведомственной рабочей группы, которое прошло вчера в режиме видеоконференции, принимали участие представители всех заинтересованных регионов. Татарстан представлял министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин.