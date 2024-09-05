Сбросные расходы Куйбышевского водохранилища решено увеличить

Сбросные расходы Куйбышевского водохранилища в период с 11 августа по 10 сентября будут составлять порядка 5400 кубических метров в секунду. До 5 сентября его уровень повысился на 19 см, стало известно на заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада.

Как отметили в пресс-службе Минэкологии РТ, на заседании решено повысить сбросные расходы на следующий период до 5800 — 6200 кубометров в секунду. Согласно расчетам Росводресурсов, при таких расходах уровень водохранилища не упадет ниже отметки в 52 мБС. Для сравнения, по данным на 5 сентября, показатель составлял 52,96 мБС в верхнем бьефе гидроузла, 52,91 мБС — по гидропосту Верхний Услон.

На Нижнекамском водохранилище планируется поддерживать уровень воды в верхнем бьефе, у плотины гидроузла, на уровне — 63-63,75 мБС.

В совещании в режиме видеоконференции принял участие глава Минэкологии РТ Александр Шадриков.