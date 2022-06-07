Сброс загрязнений в Волгу сократят: депутаты оценили реконструкцию очистных Казани

Депутаты фракций «Единой России» в Госсовете РТ и Казгордуме ознакомились с ходом реконструкции очистных сооружений МУП «Водоканал», которые ведутся по национальному проекту «Экология». Им сообщили, что на работы выделено 6,33 млрд рублей, по окончании работ сброс загрязняющих веществ в Волгу сократится почти на две тонны. Об этом сообщает информационный центр партии.

Как рассказала управделами МУП «Водоканал» Эльвира Ливада, в этом году на работы выделено 1,8 млрд рублей.

«Реконструкция проходит в два этапа, её планируют завершить к концу 2024 года. После окончания работ сброс загрязняющих веществ в Волгу сократится больше, чем на две тонны», – сказала она.

Депутату Госсовета РТ Рустаму Абдулхакову было интересно изучить опыт реализации стратегического проекта. Он обратил внимание на технические аспекты строительства и работы очистных сооружений. Абдулхаков отметил, что реконструкция проводится без изменения работы существующего оборудования. Работы на очистных сооружениях не сказываются на комфорте жителей Казани.

Депутат Казгордумы Виталий Белобородов интересовался потенциальными проблемами с поставкой необходимого оборудования, которые могут возникнуть из-за санкций. Ему ответили, что заказанное и оплаченное импортное оборудование для реализации проекта будет поставлено на объект. Что касается незаказанного импортного оборудования, попадающего под санкции, планируется проведение корректировки проектно-сметной документации в части перехода на российские аналоги.

Рустам Абдулхаков, избранный в Госсовет от Шаляпинского округа, на территории которого находятся БОСК, отметил, что в последнее время жители стали гораздо меньше жаловаться на неприятный запах. В 2018-м здесь установили крышки на 25 сооружений и системы очистки воздуха.