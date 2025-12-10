СБР подаст иск в CAS вслед за лыжниками, обжаловать отстранение от международных стартов

Фото: сайт Союза биатлонистов России biathlonrus.com

СБР подает в суд за допуск на международную арену. Как сообщил президент ОКР Михаил Дегтярев, Союз биатлонистов России (СБР) подает сегодня, 10 декабря, иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью обжаловать отстранение российских спортсменов от международных стартов.

«Союз биатлонистов России сегодня подаст иск в CAS. Олимпийский комитет России оказывает всю необходимую поддержку», — приводит слова чиновника информагентство ТАСС.

Спортсмены из России и Беларуси были отстранены от всех международных стартов Международным союзом биатлонистов (IBU) в феврале 2022 года. В отличие от ряда других спортивных федераций, IBU так и не разрешил спортсменам выступать даже под нейтральным флагом.