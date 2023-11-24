СБП запустила акцию с кешбэком 10% за покупки в супермаркетах

Фото: пресс-служба АО "НСПК"

Пользователи СБП могут получить 10% от суммы покупки в продуктовых магазинах через приложение СБПэй. Акция действует по всей стране и продлится до 24 декабря текущего года. Кешбэк в размере 10% от суммы чека вернется рублями обратно на счет, с которого была оплачена покупка. Деньги поступят в течение нескольких дней после совершения платежа. Для этого нужно оплатить покупки в одно касание.

Люди все чаще оплачивают покупки через Систему быстрых платежей, отметила директор по маркетингу и коммуникациям НСПК (операционный платежный и клиринговый центр СБП) Наталья Пейсахович. По ее данным, во втором квартале 2023 года такой способ оплаты попробовали уже более 40 миллионов россиян.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Вместе с этим растет и количество установленных NFC-табличек, их уже можно найти на кассах многих супер- и гипермаркетов страны. Пользователи прикладывают к ним смартфоны и оплачивают покупки в одно касание – это быстро и удобно», – продолжила Пейсахович.

Чтобы получить кешбэк, нужно расплатиться за покупки через СБП в одно касание – приложить смартфон с установленным приложением СБПэй к NFC-табличке в кассовой зоне магазина. Обращаем внимание, до оплаты покупок нужно убедиться в том, что пользователь прошел регистрацию в программе лояльности на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет!». Кроме того, нужно привязать банковский счет для оплаты в приложении СБПэй.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Мобильное приложение СБПэй работает на смартфонах на базе Android и iOS. Достаточно поднести разблокированный телефон к NFC-табличке и перейти в приложение. Платеж пройдет за несколько секунд.

В компании добавили, что максимальная сумма кешбэка, которую может получить один участник, – 1000 рублей за весь период акции.

«Уверены, что новая акция Системы быстрых платежей в преддверии новогодних праздников будет пользоваться популярностью у жителей нашей страны», – отметила Наталья Пейсахович.

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте программы.

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