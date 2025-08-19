Сборы в школу в Татарстане в 2025 году обойдутся родителям в среднем в 16 тыс. рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстанцы уже готовятся к новому учебному году. Корреспондент ГТРК «Татарстан» рассказала жителям республики, сколько в среднем стоит собрать ребенка в школу.

Так, школьная форма для одного ученика стоит примерно 4,5 тыс. рублей, а обувь – около 5 тысяч. К этому добавляются рубашки и сарафаны, цены на которые варьируются от 1,5 до 2,5 тыс. рублей, а также минимальный набор канцтоваров – ручки, карандаши, тетради и фломастеры – за 1,1 тыс. рублей.

Не менее важно подобрать качественный рюкзак, который поддерживает спину ребенка и выдерживает ежедневную нагрузку. Их стоимость может составлять от 2 до 5 тыс. рублей в зависимости от модели и дополнительных функций.

Таким образом, по подсчетам ГТРК «Татарстан», собрать одного ребенка к школе в этом году родителям предстоит примерно за 16 тыс. рублей.