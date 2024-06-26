Сборы НДФЛ в бюджет Татарстана выросли на 43% за январь-май 2024 года по сравнению с прошлым годом. Об стало известно на пресс-конференции «Татар-информа».

«Рост значительный – на 17,5 млрд рублей. Основная причина – рост средней заработной платы, который за четыре месяца составил 20,9%, рост доходов от дивидендов, поступления от новых налогоплательщиков», – сообщила заместитель министра финансов Татарстана Алла Анфимова.

Анфимова напомнила, что в прошлом году вводился единый налоговый счет, были сделаны перерасчеты. Из-за этого были недопоступления, которые сказались на росте сборов НДФЛ с начала 2024 года.

НДФЛ за январь-май 2024 года поступил в размере 58,5 млрд рублей, тогда как за тот же период 2023 года поступления составили 41 млрд рублей.

За январь-май 2024 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило 205,1 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. Из этих денег 173,2 млрд рублей отправились в бюджет республики, а в местные бюджеты — 31,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления выросли на 25 млрд рублей, то есть почти на 14%.

Наибольшую часть в структуре поступивших налогов занимает налог на прибыль (66,9 млрд рублей), затем НДФЛ (58,5 млрд рублей).

Татарстан занял пятую строчку в рейтинге регионов России по объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов. Первое место у Москвы, второе – у Санкт-Петербурга. Также Татарстан обогнали Московская область и Краснодарский край. Среди регионов ПФО республика вновь лидирует.