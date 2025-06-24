Сборы НДФЛ в бюджет Татарстана выросли на 21% за пять месяцев 2025 года

Сборы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в консолидированный бюджет Татарстана выросли на 21% за январь-май 2025 года, сообщила на пресс-конференции «Татар-информа» первый заместитель министра финансов республики Алла Анфимова.

«Рост поступлений по налогу в консолидированный бюджет республики относительно аналогичного периода 2024 года составил 21%. Основным фактором, влияющим на поступление НДФЛ, является средний рост заработной платы, уровень которой за три месяца 2025 года превысил аналогичный период прошлого года также на 21%», –сообщила Анфимова.

Сборы НДФЛ в консолидированный бюджет республики составили 70,9 млрд рублей, в том числе в бюджет республики – 49,6 млрд рублей, в местные бюджеты – 21,3 млрд рублей.

У НДФЛ – наибольшая доля в налоговых и неналоговых доходах консолидированного бюджета Татарстана, которая составила за январь-май этого года 30%.

За первые пять месяцев сборы налога на прибыль составили почти 70 млрд рублей, имущественных налогов – 28,4 млрд рублей, налогов на совокупный доход – 19,5 млрд рублей, поступления акцизов – 18,1 млрд рублей. Значительным источником доходной части консолидированного бюджета РТ являются неналоговые доходы, поступления которых составили 27,5 млрд рублей.