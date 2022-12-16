Сборы налоговой в Татарстане в 2022 году вырастут на 12,5% — до 1,3 трлн рублей

Федеральная налоговая служба планирует собрать в Татарстане по итогам текущего года около 1,3 трлн рублей, сообщил руководитель Управления ФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики в Доме Правительства РТ.

«По нашей оценке, в текущем году казна на территории республики пополнится почти на 1 трлн 257 млрд рублей, это на 12,5% больше, чем в предыдущем году. В консолидированный бюджет республики рост составит 30%», — сказал Сафиуллин.

Из материалов к заседанию следует, что в федеральный бюджет планируется направить 813,4 млрд рублей — на 4,8% больше, чем в 2021 году, в консолидированный бюджет Татарстана — 443,2 млрд рублей.

«Почти все налоги в зоне роста, и этот фактор наряду с макроэкономическими показателями является индикатором способности татарстанской экономики эффективно работать в условиях беспримерных сложностей», — добавил глава Управления ФНС в Татарстане.