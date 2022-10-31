Сборы налогов в Татарстане за 9 месяцев выросли на 18% – почти до 1 трлн рублей

Сумма собранных в Татарстане налоговых доходов в январе-сентябре 2022 года составила почти 1 трлн рублей – это на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил руководитель Управления ФНС по Татарстану Марат Сафиуллин на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов в Доме Правительства республики в понедельник.

Поступления в консолидированный бюджет Татарстана выросли на 41% – до 330,5 млрд рублей.

«Эффективное взаимодействие органов власти и бизнеса в республике позволило существенно сгладить воздействие внешних шоков. В результате Татарстан сложный период в экономике проходит лучше, чем ожидалось, и это позитивно сказывается на наполняемости бюджета налоговыми доходами», – отметил глава ведомства.