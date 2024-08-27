Сборы налога на прибыль в Татарстане упали на 13 млрд рублей

Поступления по налогу на прибыль в консолидированный бюджет Татарстана за семь месяцев составили 90,2 млрд рублей. Этот показатель в сравнении с аналогичным периодом минувшего 2023 года снизился на 12,5%, или на 12,9 млрд рублей, сообщила на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова.

При этом наиболее значительное снижение сборов налога на прибыль отмечается в производстве продуктов питания (29,9%), в отрасли транспорта, связи и информатизации (19%). Наблюдается оно также в химическом и нефтехимическом производстве.

«Это обусловлено снижением налога по ряду компаний. Это в основном нефть, газ, нефтехимическое производство. Из 12 млрд — 6 млрд приходится на снижение по „Татнефти“. Это связано с ценовыми параметрами, курсовыми разницами, особенностями отражения налога на добавленный доход по углеводородному сырью. По „Нижнекамскнефтехиму” и „Казаньоргсинтезу” — здесь тоже связано с перерасчетами за 2023 год и простоем на КОС, там был ремонт реактора», — уточнила Анфимова.

Исполнение годового планового назначения составило 76,6%. Поступления по налогу принесли бюджету преимущественно такие отрасли экономики, как нефтегазовый комплекс — 26,6 млрд рублей (29,5%), сфера химического и нефтехимического производства — 8,2 млрд (9,2%), торговля — 6,1 млрд (6,8%).