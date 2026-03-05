Сборные Татарстана завоевали золото и серебро на чемпионате России по лыжным гонкам

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

На первенстве страны в Южно-Сахалинске разыграны медали в мужской эстафете 4х7,5 км. Победу одержала вторая команда Татарстана, оставив позади главный состав республики, в котором бежал сам Александр Большунов.

Золотые награды завоевали Андрей Ларьков, Владислав Осипов, Денис Филимонов и Сергей Забалуев, выступавшие как сборная Татарстана-2. Серебро досталось первому составу хозяев — Антону Тимашову, Сергею Ардашеву, Ивану Горбунову и Александру Большунову. Замкнули тройку призеров лыжники из Республики Коми — Илья Порошкин, Алексей Виценко, Евгений Семяшкин и Кирилл Кочегаров.

Ранее в женской эстафете победу праздновала сборная Тюменской области, а татарстанские лыжницы стали третьими. Национальный чемпионат в Южно-Сахалинске выходит на финишную прямую: впереди у мужчин и женщин заключительные гонки — масс-старты на 50 километров.