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Спорт
20 апреля 2022  14:36
Дамир Садриев

Сборные стран Карибского бассейна пригласят на «Игры Дружбы» в Казани

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Организаторы международных соревнований по водным видам спорта «Игры Дружбы» в Казани пригласят сборные стран Карибского бассейна. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заслуженного тренера РФ, вице-президента Федерации синхронного плавания России Ольги Павловой.

«У нас идёт большая проработка. Все страны Карибского бассейна, Венесуэла, Аргентина, Куба, Бразилия, мы ко всем будем обращаться, Китай хотим видеть. Мы работаем, ждём эти соревнования», — заявила Павлова.

Напомним, ранее Международная федерация плавания отстранила сборную России от участия на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

#водные виды спорта
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