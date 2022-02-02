Сборные России и Латвии сыграют контрольный матч

Договоренность о товарищеском матче между сборными России и Латвии перед стартом олимпийского турнира в Пекине остается в силе. Об этом сообщил генеральный директор Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс, передает ТАСС.

«Команда сегодня вылетела, те, кто сел в самолет, здоровы. Кто не вылетел, не соответствуют медицинским стандартам. Матч против команды России остается в силе», — пояснил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что игроки сборной Латвии Карлис Чуксте и Артурс Кулда не примут участие в Олимпиаде из-за коронавируса.

Матч между Латвией и Россией состоится 5 февраля в Пекине.