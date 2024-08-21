Сборные России и Беларуси разыграют «Кубок наций» по хоккею на траве в Казани

С 22 по 28 августа в Центре хоккея на траве в Казани пройдет международный̆ турнир «Кубок наций» по хоккею на траве среди мужских и женских национальных сборных. Участие в нем примут женские и мужские сборные России и Беларуси, а также юниорские команды. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил начальник отдела спорта высших достижений Минспорта РТ Раиф Вафин.

«Мы проводим „Кубок наций “ уже в четвертый раз. Будут участвовать восемь команд: по четыре от каждой страны. Конкуренция достойная. Уверены, что турнир получится зрелищным и красивым. Остается только пожелать спортсменам удачи, пусть победит сильнейший», — добавил спикер.

Российским спортсменам сейчас очень важно участвовать в международных соревнованиях. Поэтому необходимо создать альтернативную систему, где у них будет достаточно игровой практики. «Кубок наций» — большой шаг в этом направлении, уверена вице-президент федерации хоккея на траве России Ирина Слаутина.

«Мы должны понимать, что у Европы своя система спортивных соревнований, у Азии — своя. Мы хотим создать такую систему интересных и конкурентоспособных турниров на территории России. Одновременно с „Кубком наций “ проходят и отборочные [турниры] на чемпионат Азии, поэтому в следующем году мы будем корректировать даты, чтобы сюда могли приехать и дружественные страны оттуда», — пояснила она.

И мужская, и женская команды России подходят к турниру с настроем только на победу, тем более что у них есть голод до международных матчей. Особенно приятно будет сыграть на татарстанской земле, подчеркнул главный тренер женской сборной страны Олег Потапов.