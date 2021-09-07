Сборные Бельгии и Беларуси по футболу провели тренировки на Центральном стадионе Казани

Сборная Бельгии

Фото: Тимур Касимов

Сборная Бельгии по футболу провела предматчевую тренировку на поле Центрального стадиона Казани. В ней приняли участие все 23 игрока, которые прилетели сегодня в столицу Татарстана.

Как выяснилось, в Казань прилетели далеко не все ведущие игроки бельгийцев. Как ранее сообщил на предматчевой пресс-конференции главный тренер Роберто Мартинес, в завтрашней игре против Белоруссии точно не сыграют голкипер Тибо Куртуа, а также полузащитник Кевин Де Брюйне, которые не прилетели с командой в Казань по решению тренерского штаба. Также из-за перебора желтых карточек не сыграют завтра нападающий Ромелу Лукаку, полузащитник Аксель Витцель и защитник Ян Вертонген.

Эден Азар Фото: Тимур Касимов

Главная звезда бельгийцев, которые прилетели сегодня в Казань – атакующий полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар. По словам главного тренера Роберто Мартинеса, он должен сыграть завтра, но явно не всю игру.

Стоит отметить, что пару дней назад в столице Татарстана гостила еще одна звезда «Реала» – валлиец Гарет Бейл, который отличился хет-триком в игре против Беларуси, принеся своей команде победу (3:2).

В числе тех, кто прилетел в Казань и вышел на сегодня кромку поля был и чемпион мира-1998 в составе сборной Франции, экс-нападающий Тьерри Анри.

Тьерри Анри и Роберто Мартинес Фото: Тимур Касимов

Он входил в тренерский штаб сборной Бельгии на чемпионате мира в России в 2018 году, но покинул его после его окончания, а в этом году 44-летний специалист вновь присоединился к бельгийцам.

Часом ранее на Центральном стадионе провела тренировку сборная Белоруссии, которая в марте этого года проиграла Бельгии в гостях со счетом 0:8.

Матч Белоруссия – Бельгия состоится в среду, 8 сентября, и начнется в 21:45. По регламенту УЕФА он также, как и предыдущая игра на Центральном стадионе, пройдет без зрителей.