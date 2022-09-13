Сборные Азербайджана, Казахстана и Узбекистана не хотят играть со сборной России

Источник, близкий к Казахстанской федерации футбола, рассказал, что из РФС было обращение о проведении товарищеской игры, но не договорились. Казахстанскую сторону интересовало, как это будет выглядеть с имиджевой точки зрения, и в результате россиянам отказали в спарринге. Об этом сообщает Eurostavka.

Сообщается, что Федерация футбола Узбекистана активно ищет соперника на те даты, которые интересовали Россию, чтобы не играть с ней. И Федерация футбола Азербайджана товарищеский матч с Россией не планирует.

Пока не отказалась сыграть со сборной России Киргизия, встреча должна пройти 24 сентября. В планах РФС контрольный матч нашей сборной на выезде в ноябре с Ираном. Есть договоренность о контрольном матче сборных России и Боснии и Герцеговины 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Но затем в футбольном союзе Боснии заявили, что в октябре обсудят целесообразность проведения товарищеского матча с командой России, хотя УЕФА официально заявила, что не будет препятствовать этому матчу. Еще весной отказалась от товарищеских матчей со сборной России по хоккею команда Казахстана.