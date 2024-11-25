Сборную Татарстана в финале чемпионата «Профессионалы» представят 55 учащихся

В Санкт-Петербурге 26 ноября откроется финал чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Сборную Татарстана представят 55 конкурсантов и 55 экспертов в 40 компетенциях основной возрастной категории и в 15 компетенциях юниорской категории. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В сборную республики вошли участники из 39 образовательных организаций Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Арска, Елабуги, Заинска, Зеленодольска, Лаишева, Лениногорска, Нижнекамска, Нурлата, Тетюшей», — говорится в сообщении.

Всего в финале чемпионата примут участие около 800 конкурсантов: студенты колледжей и техникумов, школьники старше 14 лет, молодые специалисты предприятий и участники из других стран.

Соревнования пройдут по 55 компетенциям в основной возрастной категории и по 20 — среди юниоров.

Финал чемпионата «Профессионалы» проводится второй год в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. В этом году участниками движения стали более 500 тыс. человек, из них свыше 130 тыс. — конкурсанты изо всех регионов России.