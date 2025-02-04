Сборную России отстранили от участия в ЧМ-2026 по хоккею

Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России от участия в турнирах, проходящих под эгидой организации. По этой причине сборная России пропустит чемпионат мира 2026 года в Швейцарии. Об этом сообщили в Федерации хоккея России.

Насчет допуска на Олимпиаду-2026 в настоящее время определенности нет.

Напомним, сборная России отстранена от турниров IIHF с февраля 2022 года.

Российская команда – одна из наиболее титулованных в мире по числу побед на мировых первенствах. За всю историю сборная России (с учетом достижений СССР) 27 раз становилась чемпионом мира по хоккею. В последний раз россияне побеждали на ЧМ-2018.