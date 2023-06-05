Сборную Афганистана на Фестивале университетского спорта возглавит этнический татарин

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Университетское сообщество Афганистана приняло решение об участии сборной страны в предстоящем Фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа этого года. Капитаном афганской команды назначен этнический татарин Махбубуллах Халеки Татар.

«Афганистан впервые примет участие в таких соревнованиях. Большая ответственность легла на плечи нашего соотечественника Махбубуллаха Халеки Татара. Он учится в Кабульском университете и активно занимается продвижением спорта в Афганистане, особенно среди детей. На данном турнире он исполнит обязанности капитана афганской сборной. Также выступит на соревнованиях по спортивной борьбе», — рассказал «Татар-информу» глава Совета татар Афганистана Забихуло Надери Татар.

Послужной спортивный список Махбубуллаха Халеки Татара впечатляет. За последние пару лет он победил в трех международных турнирах ММА, а также стал первым в национальном чемпионате по джиу-джитсу. По итогам этих турниров он вошел в национальную сборную Афганистана по смешанным единоборствам. В 2022 году Махбубуллах Халеки Татар стал чемпионом Афганистана по спортивной борьбе, а в этом году занял первое место в турнире по борьбе на поясах.

«Молодежь татарской общины Афганистана старается не пропускать ни одного спортивного соревнования, которое проходит в стране. И практически всегда ее представители оказываются в числе призеров. Во многих татарских провинциях сейчас начинают организовывать спортивную инфраструктуру. Подбирается и усиливается тренерский состав. Сейчас уже возвращаются после окончания учебы выпускники спортивных факультетов зарубежных вузов. Отрадно видеть, что Россия в последнее время начала приглашать на свои соревнования и афганских спортсменов. Они пока не занимают высокие места, но я уверен — это только временно», — отметил генеральный директор Казанского благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.

В программу Фестиваля университетского спорта вошли соревнования по 14 видам спорта. Ожидается, что в них примут участие более 5 тыс. спортсменов из стран ШОС, БРИКС, СНГ, а также и из некоторых других государств.