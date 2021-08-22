Сборная Восточного военного округа стала победителем чемпионата ВС РФ по регби-7 в Казани

Сегодня в Казани завершился чемпионат ВС России по регби-7, в котором приняли участие семь команд. Победителем стала сборная Восточного военного округа.

Начали спор сборные Северного флота, ВМФ (Балийский и Тихоокеанский флоты), Восточного округа (Читинский гарнизон), Юго-Восточного округа (Черноморский флот), Сухопутных войск (в нее входили выпускники Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища), ВДВ, а также Западного округа. Многие из ребят участвовали в регбийных турнирах, еще будучи курсантами вузов Министерства обороны РФ.

Самыми запоминающимися в первый игровой день стали матчи ВМФ и сборной Черноморского флота (25:0), а также ВДВ и команды Западного Военного округа (0:10).

Регбийные коллективы были разделены на две группы. В группе «А» уверенное лидерство захватили военнослужащие Восточного военного округа и Северного флота. В квартете «Б» вне конкуренции была сборная Военно-морского флота, а вот на вторую строчку претендовали сразу три команды, которые набрали одинаковое количество очков. Выявить лидера удалось лишь по дополнительным показателям.

Сегодня в полуфиналах играли сборная ВМФ и Северный флот, а также Восточный военный округ против Западного. В финал вышли Восточный округ и Северный флот.

Победителем турнира стала сборная Восточного военного округа, в финале одержавшая «сухую» победу над соперником — 12:0. Бронзовые награды оказались у сборной Военно-Морского Флота, которая обыграла Западный военный округ со счетом 27:7.

Добавим, что регби стало активно развиваться на базе образовательных учреждений Министерства обороны Российской Федерации всего три года назад.