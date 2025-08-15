Сборная ветеранов СВО по волейболу сидя отправится на «Кубок Защитников Отечества»

Сборная Татарстана по волейболу сидя среди ветеранов СВО отправится на «Кубок Защитников Отечества»

Татарстанский филиал фонда «Защитники Отчества» совместно с Министерством Спорта РТ собрал команду по волейболу сидя среди ветеранов СВО.

В состав сборной вошли:

Абдуллин Динар Камилович

Разваляев Сергей Викторович

Нуриев Ранис Рафисович

Кузьников Евгений Михайлович

Гришин Андрей Юрьевич

Гиниятуллин Рузель Рамилевич

Демаков Кирилл Юрьевич

Габдрахманов Ильнур Рашидович

Волейбол сидя является паралимпийским видом спорта.

Отметим, что основная цель создания команды – реабилитация и адаптация ветеранов специальной военной операции через спорт.

Всего на «Кубок Защитников Отечества» Приволжского Федерального Округа отправятся 14 ветеранов СВО. Спортсмены будут состязаться в таких видах спорта, как пулевая стрельба, стрельба из лука, настольный теннис, волейбол сидя, метание ножа и пауэрлифтинг.