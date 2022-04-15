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Спорт
15 апреля 2022  11:58
Дамир Садриев

Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года

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Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«14 апреля президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник получил письмо от Международной федерации волейбола, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира - 2022 вместо России», - говорится в заявлении пресс-службы ФВУ.

Стоит отметить, что замена России на Украину не случайна. Национальная команда Украины является сборной с самым высоким рейтингом среди команд, не получивших путевку на турнир. 

Ранее стало известно, что чемпионат мира 2022 года будет перенесен из России в Польшу и Словению. Одним из городов-организаторов турнира должна была стать Казань.

#волейбол #чемпионат мира по волейболу
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