Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года
Сборная Украины заменит команду России на чемпионате мира по волейболу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
«14 апреля президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник получил письмо от Международной федерации волейбола, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира - 2022 вместо России», - говорится в заявлении пресс-службы ФВУ.
Стоит отметить, что замена России на Украину не случайна. Национальная команда Украины является сборной с самым высоким рейтингом среди команд, не получивших путевку на турнир.
Ранее стало известно, что чемпионат мира 2022 года будет перенесен из России в Польшу и Словению. Одним из городов-организаторов турнира должна была стать Казань.