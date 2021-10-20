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Ру Тат
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20 октября 2021  18:02
Cергей Гаврилов

Сборная Украины не приедет в Казань на ЧЕ по плаванию

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Сборная Украины по плаванию отказалась от выступления на чемпионате Европы, который состоится в ноябре в Казани. Об этом сообщил президент украинской Федерации плавания Андрей Власков.

«Мы не теряем никаких очков, никаких преференций в этом чемпионате нет. Но если бы были медали для Украины, это было бы очень хорошо. На турнир в Россию должны были отправиться призер Олимпийских игр Михаил Романчук, а также полуфиналист Владислав Бухов. Оба спортсмена в итоге снялись по личным причинам», — приводит слова Власкова Suspilne.

Чемпионат Европы по плаванию пройдет в казанском Дворце водных видов спорта со 2 по 7 ноября. Соревнования были перенесены с 2020 года из-за пандемии коронавируса.

В заявленном составе сборной России на турнир есть три пловца из Татарстана, а еще двое значатся в числе кандидатов.

#россия и украина #чемпионат европы по плаванию
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