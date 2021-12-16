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Спорт
16 декабря 2021  10:38
Арсений Каримов

Сборная Туниса с игроком «Рубина» в составе вышла в финал Arab Cup 2021

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Сборная Туниса обыграла команду Египта со счетом 1:0 и пробилась в финал Arab Cup 2021, который в эти дни проходит в Катаре. В стартовом составе победителей на поле вышел защитник казанского «Рубина» Монтассар Тальби.

При этом футболист пропустил три игры группового этапа и четвертьфинал из-за того, что только недавно прилетел из Казани. В финале сборная Туниса встретится с алжирцами, обыгравшими хозяев турнира — сборную Катара.

Монтассар Тальби перешел в «Рубин» перед началом этот сезона и провел за казанцев 11 матчей.

#фк рубин #чемпионат России по футболу #Футбол
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