Сборная Татарстана завоевала золото и серебро на соревнованиях «Туриады»

Сборная Татарстана заняла первое место в командном зачете среди регионов России в дисциплине «дистанция водная – катамаран-2» 4-го класса в спортивно-туристском лагере «Туриада».

Также команда республики стала второй в дисциплине «дистанция водная – каяк» 4-го класса. В личном зачете среди юниорок серебряными призерами в соревнованиях на катамаране-2 стали представительницы Татарстана Амира Гайнуллина и Диана Мухина.

20 мая, в День Волги, в спортивно-туристском лагере «Туриада» стартовали соревнования по спортивному туризму на водных дистанциях. Поддержать участников приехал заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В этом году участниками лагеря стали делегации всех регионов Приволжского федерального округа, а также спортсмены из дружественных государств – Белоруссии, Киргизии и Туркменистана. «Туриада» проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и традиционно объединяет спортивные соревнования, творческие конкурсы и культурно-познавательные мероприятия.

День Волги ежегодно отмечают в регионах Поволжья, включая Приволжский федеральный округ. Праздник объединяет представителей экологического, научного, туристического и спортивного сообществ и напоминает о значении сохранения природного наследия страны.

Для участников «Туриады» Волга имеет особое значение. В первый день соревнований команды начали прохождение водных дистанций. В программу вошли каяк-слалом и слалом на катамаранах. Судейская комиссия отметила высокий уровень подготовки спортсменов, а также устойчивый рост числа участников. По оценкам организаторов, команды ежегодно показывают более уверенное прохождение трасс и улучшают результаты.

В дисциплине «дистанция водная – катамаран-2» 4-го класса среди юниорок первое место заняли Виктория Агафонова и Валерия Галимуллина из Башкирии, второе – спортсменки из Татарстана Амира Гайнуллина и Диана Мухина, третье – Алина Кузнецова и Полина Федорова из Удмуртии.

Среди юниоров победителями стали Денис Сабирзянов и Леонид Шахов из Татарстана. Второе место заняли Константин Дегтерев и Савелий Пихтовников из Пермского края, третье – Леонид Нестеров и Илья Сураев из Самарской области.

В командном зачете среди регионов в дисциплине «дистанция водная – катамаран-2» победу одержала сборная Татарстана. Второе место заняла команда Башкортостана, третье – сборная Пензенской области.

В дисциплине «дистанция водная – каяк» 4-го класса среди юниоров первое место занял Ярослав Емельянов из Пермского края, второе – Андрей Зелепугин из Пензенской области, третье – Кирилл Ширяев, также представляющий Пензенскую область.

Среди юниорок победительницей стала Ксения Мишенкова из Чувашии. Серебро завоевала Ксения Горбунова из Пермского края, бронзу – Виктория Скопина из Кировской области.

В командном зачете среди субъектов России в дисциплине «дистанция водная – каяк» первое место заняла сборная Башкортостана, второе – команда Татарстана, третье – сборная Пензенской области.