Сборная Татарстана завоевала Кубок шеф-поваров на KazanForum 2023

Сборная Татарстана заняла первое место на международном Кубке шеф-поваров, который прошел в рамках IV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023».

«Вклад в победу принес каждый член команды, что подтверждает наличие золотых медалей во всех номинациях. Плюс ребята выиграли золото и в командном зачете», — рассказал президент Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Зуфар Гаязов.

Он отметил высокий уровень сферы гостеприимства в Татарстане, что подтверждает сегодняшняя победа в соревнованиях.

Международные сборные шеф-поваров из 13 стран, входящих в ОИС, соревновались в различных категориях кулинарного мастерства. Около сотни шеф-поваров из разных стран совместно с детьми с особенностями развития, а также студентами кулинарных образовательных учреждений готовили мясные, рыбные и вегетарианские блюда.

«Татарстан проявил себя на самом высоком уровне. Очень приятно отметить, что общаясь с нашими зарубежными коллегами мы приобретали тот опыт, который пригодится в любом уголке земли», — заключил Гаязов.