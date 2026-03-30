Сборная Татарстана завоевала две медали на чемпионате России по шашкам

В селе Покровское Московской области прошел командный чемпионат России по стоклеточным шашкам. Спортсмены из Татарстана стали призерами соревнований в двух дисциплинах, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Республики Татарстан.

Честь республики защищали тренер Республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Р.Г. Нежметдинова, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман, а также его воспитанники – мастера спорта Андрей Гнелицкий, Максим Волков, Арсен Михайлов и Денис Шогин.

Сборная Татарстана завоевала серебряные награды в молниеносной программе и бронзовые – в быстрой. В обеих дисциплинах золото взяла команда Республики Башкортостан. Сборная Москвы стала второй в быстрой программе и третьей – в молниеносной.

Турнир организовали в рамках государственной программы «Спорт России». Мероприятие направлено на популяризацию физической культуры и интеллектуальных видов спорта среди детей и молодежи.